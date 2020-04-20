«Навіщо ви нам брешете?!»: мережа вразив пост обуреного лікаря швидкої допомоги

Бурхливе обговорення в мережі викликав пост фельдшера станції швидкої медичної допомоги з Кременчука Полтавської області Ольги Ляшенко, який вона розмістила на Великдень, 19 квітня, під фотографією на своїй сторінці в Facebook.

«На фото фельдшера на позитиві, в захисних костюмах — так ми повинні заходити на виклики. Ми їдемо до вас на виклики не з рушницею і не з гранатою. Ми їдемо надавати вам допомогу. Але чому ви, б., мовчите? Вчора за добу три виклики, на яких фельдшера випитували, з ким був контакт. І ви зізнавалися, що він був, не диспетчеру, а нам на виклик. Якого хріна ви брешете собі на шкоду? Якщо вийде з ладу швидка — задумайтеся, хто буде виїжджати на важких хворих. Смійтеся. Вам весело, але саме веселощі тільки починається», — обурилася медичний працівник.

«Я одна з тих фельдшерів, яка зіткнулася з брехнею на виклик, — написала в коментарях Людмила Артемчук. — Ми три рази запитали у хворої і родичів: „У вас температура є?“. Відповідь: „Ні“. Ставимо градусник і там…39,2. Наступне питання: „У Вас був контакт з приїжджим? Тільки відповідайте чесно!“ Відповідь: „Ні!“. На ці питання нам відповіли 3 дорослих людини. Виходимо з квартири і дізнаємося, що два тижні тому приїхав онук з Польщі, який якраз і знаходився в квартирі… Просто немає слів! Чесно, мені хотілося взяти биту. Я не можу зрозуміти, навіщо нам брешуть?!»

«Дуже мало позитиву! — згодна з колегами Олена Матвієць. — Коли їдемо на виклик з приводу температури і задишки, підозрюємо вірус. Але диспетчери заспокоюють: „В контакті не була, сидить вдома“. А в підсумку з’ясовується, що пацієнтка спілкувалася з другом, який знаходиться на самоізоляції…»

«Потрібно на всі виїзди надягати захисні костюми, — впевнена медпрацівник Inna Malyarenko. — Людям всім начхати! Якщо б можна було, вони б кашляли і плювали нам в обличчя „приколу“. Після черги в маркеті (мабуть, закінчилися гречка та туалетний папір) вже не треба питати, чи був контакт. Потрібно себе захистити, бо про нас ніхто думати не буде. І нашим громадянам начхати, скільки бригад на самоізоляції. Будуть стояти з секундоміром і писати скарги в міністерство, що довго їдемо…»

Багато кременчужани абсолютно підтримують медиків і у своїх висновках категоричні. «Це питання потрібно піднімати на рівні мерії», — вважає один. «Треба викликати поліцію в таких випадках», — підказує інше. А третій вважає, що слід «заводити на таких кримінальні справи і в тюрягу на 3 роки. Тому що все від безкарності».

До речі, Кременчук утримує сумне лідерство в області за кількістю підтверджених випадків COVID-19. На 20 квітня у місті та районі діагноз був встановлений 34 людям. Причому 14 випадків були підтверджені за останню добу. Із загальної кількості захворілих 7 одужали і один помер.