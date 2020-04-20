Нафта продовжує пробивати дно — вартість «чорного золота» впала нижче 12 доларів

Останній раз такі ціни були в березні 1999 року.

Вартість травневого ф’ючерсу на нафту марки WTI впала на 61,39% — до 11,32 доларів за барель.

Про це свідчать результати торгів на лондонській біржі ICE за станом на 15 годин.

За даними біржі, ціна на нафту марки Brent також продовжує знижуватися і становить вже 26,32 доларів за барель.

На думку експертів, різке падіння вартості «чорного золота» викликано інформацією про завантаженість нафтосховищ в США.

Відзначимо, останній раз вартість нафти була на такому рівні в березні 1999 року.