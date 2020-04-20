Якщо хтось з парафіян помре, це може бути кримінальний термін, — Геращенко про відповідальність священиків за порушення правил карантину

Всі священнослужителі, які в день святкування Пасхи 19 квітня порушили карантинні обмеження в храмах, будуть притягнуті до тієї чи іншої форми відповідальності.

Про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

«Якщо хтось захворіє тих парафіян, які були в храмі в цей день, і не дай Бог помре, це може бути кримінальний термін, позбавлення волі. Якщо ніхто не захворіє, і це покаже статистика протягом найближчого тижня-півтора — це буде штраф або умовний термін. Але ніхто залишати це просто так не буде», — зазначив він.

За його словами, переважна більшість церковних служителів, пасторів погодилися з тим, що потрібно дотримуватися правил карантину і не пускати людей в храми, де в обмеженому просторі вірус може передаватися.