Саудівська Аравія програє нафтову війну і може втратити західного союзника

Саудівська авантюра поставила Москви в більш вигідну позицію не тільки по відношенню до США, але і в російсько-саудівських відносинах.

В останні кілька років Росія і Саудівська Аравія безпрецедентним чином активізували свої зусилля по зближенню. Наслідний принц Мухаммед бін Салман (МБС) відвідав Росію в травні 2017 року, проклавши шлях до короля Салману для зустрічі з Путіним у Москві в жовтні того ж року. Цей перший в історії візит саудівського монарха в Росію був названий історичною подією в російських і саудівських ЗМІ. Москва розгорнула червону килимову доріжку для короля Цалмунну, і багато експертів сподівалися, що цей візит відкриє нову історичну главу у відносинах між двома країнами, оскільки Ер-Ріяд раніше обіцяв інвестувати мільярди доларів в Росію, в тому числі 10 мільярдів доларів в Російський фонд прямих інвестицій.

Таке уявлення придбало популярність пізніше, в листопаді 2018 року, після гучного привітання в стилі “Дай п’ять” між наслідним принцом Саудівської Аравії і російським президентом Путіним під час зустрічі G-20, що стався на тлі міжнародної ізоляції МБС у зв’язку з убивством журналіста Джамаля Хашогги.

Візит Путіна в Королівство в жовтні 2019 року і нафтова угода у грудні того ж року створили враження, що відносини між Саудівською Аравією і Росією знаходяться в прекрасному стані. Однак незабаром після цього росіяни усвідомили, що саудівці багато обіцяли, але мало що дали. “Священний нафтовий альянс” між МБС і Путіним, який допоміг обом сторонам збільшити свої енергетичні доходи і створив зв’язок між двома чоловіками, незабаром пробив дірку в саудівсько-російському союзі. З 2016 року нафта стала ядром поглиблюються саудівсько-російських відносин. Ер-Ріяд і Москва, під егідою ОПЕК+, координують свою діяльність для стабілізації ринку нафти і підтримання цін на нафту на вигідних рівнях. У грудні 2019 року міністр нафти Саудівської Аравії припускав, що угода ОПЕК щодо обмеження видобутку нафти з союзниками, що не входять в ОПЕК, включаючи Росію, витримає випробування часом і буде залишатися в силі до тих пір, поки смерть не розлучить нас». Три місяці потому Ер-Ріяд і Москва вели один з одним нафтову війну, що призвело до самого різкого за, приблизно за два десятиліття, падіння цін на нафту.

Минулого тижня дві нафтові наддержави обмінялися звинуваченнями щодо того, на кому лежить відповідальність за поточну ситуацію. Президент Росії Путін звинуватив Саудівську Аравію вихід з угоди з ОПЕК + і підштовхуванні цін нижче 40 доларів за барель, щоб знищити своїх конкурентів – видобувачів сланцевої нафти.

Саудівська Аравія відповіла двома заявами міністра закордонних справ Фейсала бін Фархана і міністра нафти принца Абдула Азіза Салмана бін, обидва відкинули російські звинувачення, підкресливши, що Москва відмовилася від угоди з ОПЕК+, в той час коли Королівство і інші 22 країни намагалися переконати її ще більше скоротити видобуток.

Нафтова війна, на тлі глобальної пандемії коронавіруса, розгорілася через саудівського запиту на зустрічі ОПЕК+ провести більш глибокі скорочення видобутку нафти (до 1,5 млн б/добу). Росія не погодилася на таке скорочення, що призвело до відмови від давнього угоди між двома сторонами і наповнення ринку саудівської нафтою, що , в свою чергу, змусило Москву, під тиском низьких цін, погодитися на запит. У такій ситуації можна задатися питанням, чому такі розбіжності викликали нафтову війну між двома, як передбачалося в недавньому минулому, кращими друзями.

Як сказав представник «Роснефти» Михайло Леонтьєв : «Якщо ви завжди поступаєтеся партнерам, ви вже не партнери. Це називається якось по іншому. Коли саудівці попросили Росію внести свій внесок у нові, більш глибокі скорочення, Москва підрахувала, що Ер-Ріяд намагається надати США послугу за рахунок Росії, тому що більш глибокі скорочення ускладнять її позицію по відношенню до декільком гравцям, коли мова заходить про частки на ринку, і розширять можливості американських сланцевих нафтових компаній, приносячи їм більше доходу, знову ж таки за рахунок Москви.

Ось чому, коли саудівці вирішили залити ринок нафтою, Росія, схоже, особливо не заперечувала проти саудівської гри.

Саудівці думали, що вони можуть вийти з нафтової війни переможцями, оскільки вони можуть видати додаткові два мільйони барелів на добу в порівнянні з російською потужністю в кілька сотень тисяч барелів на добу. Тим не менше, Росія знала, що Ер-Ріяд не може використати цей важіль протягом тривалого часу, тому що обсяги видобутої нафти наближаються до меж місткості світових сховищ і коли це станеться, це змусить Ер-Ріяд скоротити виробництво, не маючи можливості примусити Москву до прийняття їх умов.

З точки зору росіян, коли саудити вирішили почати нафтову війну, вони вистрілили в ногу і собі і своїм американським друзям. Якщо саудівці припинять війну зараз, то від того що КСА вилило на ринок трохи нафти, ніякого збитку російським не буде, а американські сланцеві компанії вже втратили прибуток і частки ринку. Ми повернемося до вихідної точки, тільки з Росією в кращому становищі, ніж вона була спочатку.

Однак якщо саудівці захочуть вести переговори, то Росія буде наполягати на включенні США в будь-яке очікуване скорочення видобутку нафти. Зробити це було б величезною перемогою для Москви. Ер-Ріяд не досягне нічого, крім нанесення шкоди собі і своєму союзникові, в кінцевому підсумку допомагаючи Москві досягти своїх цілей.

Але якщо саудити вирішать продовжити нафтову війну, багато нафтовидобувні країни були б розлючені на Ер-Ріяд, тому що вони не такі великі виробники, як він, і у них немає таких великих валютних резервів, щоб компенсувати величезну різницю в цінах. Більш того, нафтова війна не тільки вб’є видобуток сланцевої нафти в США, але й поставить під загрозу шанси Дональда Трампа на переобрання на пост президента США. Це означає, що росіяни можуть спокійно сидіти склавши руки і спостерігати, як Саудівська Аравія руйнує свої відносини з США і втрачає свого єдиного союзника на Заході.

Іншими словами, гра Саудівської Аравії ставить Москву в більш вигідну позицію не тільки по відношенню до США, але і в російсько-саудівських відносинах. З 2017 року саудівці намагаються використовувати свої відносини з Росією як захист від непередбачуваності адміністрації США; однак після нафтової війни вони ризикують втратити обох

Після останньої зустрічі ОПЕК та позачергової зустрічі міністрів енергетики країн G20 10 квітня все вказує на те, що ми рухаємося до другого сценарію. Однак Мексика відмовилася скорочувати 400 тис. б/с, що підводить нас до третього сценарієм. Ряд сенаторів-республіканців у США у відповідь погрожували Саудівської Аравії, що «Вашингтон скоротить військову допомогу, якщо Королівство не скоротить обсяги виробництва, і не припинить цінову війну». Деякі інші, такі як сенатор Кевін Крамер, сказали, що «наступні кроки Саудівської Аравії визначать, чи ми будемо рятувати наше стратегічне партнерство». А сенатор Тед Круз пішов ще далі, пригрозивши Королівству: «Якщо ви хочете вести себе як наш ворог, то ми будемо ставитися до вас як до нашого ворога».

З іншого боку, вплив нафтової війни на саудівську зовнішню політику очевидно. Відчуваючи біль від низьких цін на нафту і високих витрат на свої регіональні пригоди, саудити, схоже, зараз обмежені як ніколи. Їх пріоритети зміщуються, і з-за пандемії і нафтової війни їм необхідно вкласти багато грошей на внутрішній арені. Минулого тижня Ер-Ріяд вирішив оголосити про одностороннє припинення вогню в Ємені .

Якщо Саудівська Аравія продовжить кидати виклик Росії, Москва може ускладнити їй і без того складну ситуацію з Іраном, Сирією, Лівією і навіть в Ємені.