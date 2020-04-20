Коронавирус. 4 знака, что вы нуждаетесь в неотложной медицинской помощи

В условиях пандемии коронавируса людям советуют самоизолироваться, если они испытывают легкие симптомы, но менее ясно, когда нужна неотложная медицинская помощь. На такую необходимость указывают 4 знака, пишет издание Express.

Как сообщает MedikForum, пробелы в знаниях симптомов коронавируса нового типа является одной из проблем, снижающих эффективность борьбы с ним. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подготовили памятку с указанием признаков инфекции, как относительно легких, требующих исключительно домашней изоляции, так и тех, которые говорят, что человек нуждается в неотложной медицинской помощи.

Согласно отчету CDC, есть четыре «аварийных знака», за которыми нужно следить особенно внимательно. Это

затрудненное, сбивчивое дыхание,

постоянная боль или давление в груди,

спутанность сознания или невозможность разбудить человека,

голубоватый оттенок губ, кожи лица.

При их наличии следует вызвать скорую помощь.

«Этот перечень симптомом не является исчерпывающим. Проконсультируйтесь с вашим врачом относительно любых других серьезных симптомов, которые могут проявляться конкретно в вашем случае», — дали совет специалисты.

Другими знаками заражения коронавирусной инфекции, по их словам, могут быть

телесные боли,

першение и боль в горле,

лихорадка,

кашель с небольшим количеством мокроты,

насморк,

тошнота,

диарея.

потеря обоняния и вкуса.

: newsyou.info