Коронавирус. 4 знака, что вы нуждаетесь в неотложной медицинской помощи

В условиях пандемии коронавируса людям советуют самоизолироваться, если они испытывают легкие симптомы, но менее ясно, когда нужна неотложная медицинская помощь. На такую необходимость указывают 4 знака, пишет издание Express.
Как сообщает MedikForum, пробелы в знаниях симптомов коронавируса нового типа является одной из проблем, снижающих эффективность борьбы с ним. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подготовили памятку с указанием признаков инфекции, как относительно легких, требующих исключительно домашней изоляции, так и тех, которые говорят, что человек нуждается в неотложной медицинской помощи.
Согласно отчету CDC, есть четыре «аварийных знака», за которыми нужно следить особенно внимательно. Это
затрудненное, сбивчивое дыхание,
постоянная боль или давление в груди,
спутанность сознания или невозможность разбудить человека,
голубоватый оттенок губ, кожи лица.
При их наличии следует вызвать скорую помощь.
«Этот перечень симптомом не является исчерпывающим. Проконсультируйтесь с вашим врачом относительно любых других серьезных симптомов, которые могут проявляться конкретно в вашем случае», — дали совет специалисты.
Другими знаками заражения коронавирусной инфекции, по их словам, могут быть
телесные боли,
першение и боль в горле,
лихорадка,
кашель с небольшим количеством мокроты,
насморк,
тошнота,
диарея.
потеря обоняния и вкуса.
: newsyou.info