Немає свідчень, що у видужали після COVID-19 виробився імунітет до вірусу, — ВООЗ

Чиновники Всесвітньої організації охорони здоров’я заявляють, що немає свідчень того, що одужали від COVID-19 отримали імунітет і не можуть заразити цим вірусом інших.

Про це йдеться в статті Лізи Шлейн для «Голосу Америки».

Пандемія COVID-19 завдала значної шкоди світовій економіці, і країни розробляють плани поступового зняття обмежень, сподіваючись, що використання тестів на антитіла допоможе виявити тих, у кого є імунітет до інфекції. Однак відомостей про те, як виробляється імунітет до цього вірусу, поки мало.

Голова служби нових захворювань ВООЗ Марія Ван Керкор вважає, що аналіз крові може і не дати необхідної інформації. «На даний момент немає свідчень про те, що аналіз крові може показати, чи є імунітет або захист від повторного зараження. Використання таких тестів дозволить виміряти кількість антитіл, які людина виробляє через тиждень або два після зараження вірусом».

Але навіть ті, у кого є антитіла, не обов’язково мають імунітет до хвороби, каже експерт.

Директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан вказує, що наявність антитіл ще не є доказом імунітету.

«Ніхто не впевнений, чи є у людини з антитілами повна захист від хвороби або повторного зараження, — говорить Райан. — Також у деяких тестів є проблеми з чутливістю — вони можуть помилково давати негативний результат, і тоді людина буде думати, що він захищений, а насправді він може захворіти».

Експерт закликає обережно використовувати ці тести для того, щоб вплив на громадське здоров’я було позитивним.