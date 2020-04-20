ДПЕК Ахметова після Великодня рекордно підняв ціни на електрику

У понеділок, 20 квітня, в Бурштинському енергоострові підняли ціни на електроенергію до рекордної за місяць позначки.

Про це повідомляє UAportal з посиланням на дані держпідприємства «Оператор ринку».

Як відомо, в Бурштинський енергоострів входить Закарпатська, частина Львівської та Івано-Франківської областей, і він синхронізований з європейською енергетичною системою.

Всі інші регіони України входять в Об’єднану енергетичну систему, і 20 квітня найвища ціна електроенергії на ринку на добу вперед склала там 1104 гривні або 38 євро за МВт*год.

У Бурштинському енергоострові цей показник склав 1677,84 гривень або 60 євро за МВт*год

При цьому 20 квітня — вихідний день після Пасхи, через що споживання електроенергії падає. Але ціни в цей час в Україні залишилися найвищими в Європі.

Більшу частину Бурштинського енергоострова контролює «ДТЕК Західенерго» Ріната Ахметова. У регіоні був заблокований імпорт електрики, який створював конкуренцію, через що ціни там в кілька разів вище, ніж у сусідніх країнах Європи.

Порівняйте ціни самі: