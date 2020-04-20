Ще дві країни Європи оголосили про ослаблення карантину: які обмеження скасували

У Німеччині дозволили відкрити для покупців маленькі магазини, а в Норвегії починають працювати дитячі садки.

Про це повідомляють місцеві видання.

За даними міністерства охорони здоров’я Німеччини, в останні дні кількість нових заражень коронавірусом в країні зменшується. Це дозволило владі дозволити відкриття маленьких магазинів, а також книжкових магазинів, гаражів та велосипедних магазинів. При цьому вже не потрібно дотримуватися соціальне дистанціювання.

Німецькі школи все ще закриті, але процес навчання у випускних класах незабаром повинен відновитися, після чого університетам буде дозволено проводити іспити.

Тим часом в Норвегії в рамках ослаблення карантину через коронавіруса відкрили дитячі садки. Як повідомляє місцеве видання The Hindu, влада мотивувала це рішення тим, що діти менше постраждали від COVID-19.

«Ходити в дошкільні установи безпечно», — заявив міністр освіти Гурі Мелби.

Минулого тижня в Норвегії також почали відкривати школи, хоча онлайн-петиція проти відкриття зібрала майже 30 тисяч підписів.