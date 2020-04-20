Згортання справ Майдану почалося в травні 2014 року, коли президентом став Порошенко, – Фаріон

Ірина Фаріон заявила, виступаючи на політичному ток-шоу «Говорить Великий Львів», що держава, на відміну від людини, раптово не вмирає.

За словами політика, смерть держави – це повільний процес, і воно вмирає в уповільнений спосіб. Фаріон також вважає, що саме цей процес повільної смерті зараз переживає Україна.

Однією з ознак цього є згортання розслідування злочинів проти активістів Революції гідності. Політик зазначила, що особисто для неї початковою точкою згортання розслідувань по Майдану став травень 2014 року, коли президентом країни став Петро Порошенко.

Також Фаріон нагадала і про «Иловайском котлі», який став, по суті, пасткою для українських добровольців, що відправилися захищати свою країну. При цьому те, що відбувається в країні сьогодні, насправді є логічним продовженням попередніх подій.

Володимир Зеленський явно не збирається проводити нормальне розслідування по Майдану. Навпаки – яка прийшла до влади «зелена орда» намагається всіх нівелювати. Головне завдання тут полягає в тому, щоб всіх зробити поганими.