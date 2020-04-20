Бойовики на Донбасі активізувалися після Великодня: у ВСУ втрати

У понеділок, 20 квітня, окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях збройних сил. В результаті обстрілу загинув український боєць.

Як повідомляє штаб ООС, два обстрілу зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ». Так, окупаційні війська обстріляли наші підрозділи біля населеного пункту Південне — бойовики вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Під Новоалександровкой діяв ворожий снайпер.

Поблизу Мар’їнки ворог застосував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. Один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення. Пораненим бійцям надана допомога, вони госпіталізовані.

Українські військовослужбовці дали ворогові жорстку і рішучу відповідь.