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Бойовики на Донбасі активізувалися після Великодня: у ВСУ втрати

20.04.2020

У понеділок, 20 квітня, окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях збройних сил. В результаті обстрілу загинув український боєць.

Як повідомляє штаб ООС, два обстрілу зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ». Так, окупаційні війська обстріляли наші підрозділи біля населеного пункту Південне — бойовики вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Під Новоалександровкой діяв ворожий снайпер.

Поблизу Мар’їнки ворог застосував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. Один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення. Пораненим бійцям надана допомога, вони госпіталізовані.

Українські військовослужбовці дали ворогові жорстку і рішучу відповідь.

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