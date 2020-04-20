Світові ціни на нафту почали новий обвал

Нафтові котирування на тлі невизначеності з загальним обсягом скорочення видобутку нафти після операції ОПЕК+ розпочали новий обвал. Станом на 11:52 вартість марки Brent впала майже на 4 відсотки до 28,5 долара за барель, свідчать дані Лондонській біржі ICE.

За оцінками експертів, через пандемію коронавіруса пропозиція перевищує попит на 25 мільйонів барелів на добу.

При цьому з травня ОПЕК+ усуває з ринку лише 9,7 мільйона барелів. Додатково Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і Кувейт вирішили обмежити видобуток ще на 2 мільйони.

Відсутність точних даних про скорочення видобутку від країн, що не входять в ОПЕК+, в першу чергу США, не дозволяє ринку прогнозувати ситуацію. Більш того, нафтотрейдери не виключають, що в найближчі тижні всі сховища сировини у світі, включаючи танкери, будуть заповнені, і тримати нафту стане ніде.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдул Азіз бен Салман очікує, що незабаром зниження видобутку нафти складе більше 20 мільйонів барелів, але тільки за рахунок природних причин.