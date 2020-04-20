18-летняя внучка Ротару восхитила красотой на уютном домашнем снимке

Весь мир продолжает соблюдать строгие меры карантина, который ввели из-за смертельного коронавируса.

Особенно сложной ситуация остается в Нью-Йорке, где каждый день гибнут сотни людей от осложнений вируса. В эпицентре событий оказалась и 18-летняя Соня Евдокименко — внучка известной украинской певицы Софии Ротару.

18-летняя красавица живет и учится в Нью-Йорке. Также здесь она ходит на уроки музыки и регулярно проводят невероятно эффектные фотосессии, которыми она активно делится с тысячами подписчиков в Instagram.

Так, на новой фотографии звездная внучка сфотографировала сама себя в зеркало. При этом Евдокименко уселась на большой диван в интересной позе.

На снимке на девушке был голубой костюмчик с короткой кофтой, которая не прикрыла ее подтянутый живот.

В комментариях люди выразили слова восхищения внешним видом красавицы. За сутки под снимком собрали несколько тысяч комментариев.

: Новости Ю