В уряді пояснили причини затримки даних по кількості заражених коронавірусом з 7 областей

В одному з регіонів сталася технічна помилка, десь перезавантажували обладнання, але в цілому на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів. Так в уряді пояснили причини затримки отримання даних про кількість заражених коронавірусом з семи областей під час наради в офісі Президента, передає УНН з посиланням на повідомлення ОП.

«… в уряді пояснили причини затримки отримання даних про кількість заражених коронавірусом з семи областей. В одному з регіонів сталася технічна помилка, десь перезавантажували обладнання, але в цілому на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів», — йдеться в повідомленні.

В уряді повідомили, що всі дані обов’язково будуть включені в загальну статистику, додали в ОП.