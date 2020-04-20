Саміт Східного партнерства перенесли на другу половину 2020, – ЗМІ

Саміт Східного партнерства, який раніше був запланований на червень, переноситься на другу половину року.

Про це агентству “Інтерфакс-Україна” повідомив високопоставлений європейський дипломат.

“Що стосується саміту Східного партнерства, то, як вам відомо, він повинен був відбутися під час президентства Хорватії. Але цього не станеться. Ми подивимося, чи буде можливим провести саміт у живому форматі в другій половині року”, – сказав він у понеділок в ході відео-прес-конференції, відповідаючи на запитання про перспективи проведення саміту. Раніше не виключалося, що саміт Східного партнерства може відбутися у форматі відео-конференції.

Східне партнерство – це східний вимір зовнішньої політики Європейського Союзу, ініційоване Польщею і Швецією. Програма спрямована на поглиблення і зміцнення відносин ЄС з шістьма східними сусідами: Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною.