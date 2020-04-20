Директор «Шахтаря» зробив невтішний прогноз про матчі з глядачами: «Будуть боятися»

Генеральний директор донецького «Шахтаря» Сергій Палкін вважає, що вболівальники повернуться на трибуни не раніше, ніж через рік.

«Фанати почнуть відвідувати стадіони в кращому разі через рік. Навіть якщо оголосять, що ситуація нормалізувалася і проблема вирішена, люди просто будуть боятися. Це буде фактор, який буде змушувати ще довгий час перебувати поза таких масових заходів», – цитує Палкіна видання Sport.bigmir.net.

Він також зазначив, що український футбол гарантовано зіткнеться з проблемами через коронавіруса, і висловився про формат УПЛ.

«Цього не уникнути, 100% проблеми будуть. Важко давати прогнози, наскільки серйозними будуть наслідки, тому що ніхто не знає, що буде завтра. Нам треба буде скорегувати структуру чемпіонату України. Планували переходити на 14 клубів, але вважаю, що це абсолютно провальною ідеєю. Потрібно, щоб залишилося 12. Дай Бог, щоб ще нинішній формат зберігся в нормальному вигляді», – додав гендиректор «гірників».