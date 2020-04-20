У «ДНР» лікар заражала пацієнтів коронавірусом

В ОРДО порушили першу кримінальну справу проти лікаря за підозрою у зараженні людей коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє портал так званої генеральної прокуратури ДНР».

«За результатами перевірки дотримання санітарно-епідеміологічного законодавства, проведеної у зв’язку із загрозою поширення нової коронавирусной інфекції, генеральною прокуратурою ДНР порушено кримінальну справу стосовно лікаря однієї з республіканських лікарень за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 275 „КК ДНР“ (Порушення санітарно-епідеміологічних правил)», – сказано в повідомленні.

Справа розслідується «за фактом порушення лікарем з необережності санітарно-епідеміологічних правил, що спричинило масове захворювання людей». Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до одного мільйона рублів (понад 360 тисяч грн) або позбавлення волі на строк до трьох років. Більш детальна інформація не повідомляється в інтересах слідства».

В форумах жителів ОРДО тиждень тому навіть з’явилася інформація про те, що хвора лікар нібито померла. Однак це виявилося не більше ніж чутками.

Як з’ясували «Факти», коронавірусом заразилася 62-річна лікар-офтальмолог, завідувач відділення офтальмології в Рудничної лікарні в окупованій Макіївці на Донеччині. Доктор потрапила до реанімації, зараз вона в задовільному стані, але все ще перебуває в стаціонарі.

Лікар у березні 2020 року через територію Росії їздила в туристичну поїздку в Іспанію, яка зараз знаходиться на другому місці в світі за кількістю інфікованих. Повернулася додому ще до введення на території ОРДО строгих карантинних заходів.

Тому вона не була в самоізоляції два тижні, як це вимагається в ОРДО тепер. Лікар не йшла на лікарняний навіть тоді, коли у неї з’явився невеликий кашель, і встигла прооперувати близько 20 пацієнтів – всі вони тепер ізольовані і знаходяться під спостереженням лікарів.

Захворів хтось із її пацієнтів, виданню дізнатися не вдалося. Однак відомо, що захворів чоловік доктора – лікар лікарні № 16 в Будьонівському районі Донецька. Чоловіка лікують у стаціонарі.

У зв’язку з НП два відділення Рудничної лікарні в Макіївці (ЛОР-відділення і один поверх в хірургічному корпусі – там, де проводять малоінвазивні втручання) закриті на карантин. А також закрита ГБ № 16 в Донецьку – лікарня приймає лише пацієнтів, яким необхідна екстрена допомога.

За наявними відомостями, інфекційні відділення лікарень ОРДО, які беруть заразилися коронавірусом, заповнені. Відділень для прийому пацієнтів з підозрою на COVID-19 тільки в Макіївці передбачено шість, в тому числі і в найбільшому лікувальному закладі міста – Рудничної лікарні.

За заявою міністра охорони здоров’я ДНР» Ольги Долгошапко, на сьогодні в ОРДО нібито немає померлих від коронавіруса. Зафіксовано 36 хворих COVID-19, троє з них вже одужали, під наглядом 8825 осіб, з них 261 — у стаціонарі. Наскільки достовірні відомості про кількість тих, що заразилися, можна судити по наявності тестів на COVID-19: на сьогодні, за заявами представників «моз ДНР», пацієнтам з підозрою на коронавирусную інфекцію проведено близько 800 тестів на COVID-19.