Як Тимошенко залишила Україну без порятунку від коронавіруса: ЗМІ розслідували крах заводу «Буревісник»

Український уряд часів прем’єрства Юлії Тимошенко не розрахувалося з київським госзаводом «Буревісник», який раніше виготовляв вітчизняні апарати ШВЛ, стратегічно важливі за нинішньої пандемії коронавіруса COVID-19.

Згодом завод, що знаходиться на балансі державного концерну «Укроборонпром», збанкрутував і зараз не працює. «Буревісник» не підключений до електроенергії, там немає газу та води, зруйновані всі цехи, на яких виробляли продукцію, передають «Схеми»

Завод був єдиним в Україні державним виробником апаратів штучної вентиляції легень під назвою «Бриз».

«Це був завод, який дійсно робив станцію апаратуру для підводних човнів. Крім того, він виготовляв також медичні апарати, і це теж відома історія. Він виготовляв також обчислювальну техніку. Він був такий, досить відомий, ще тоді, у Радянському Союзі», – розповів про виробничому минулому заводу Мустафа Найєм, заступник гендиректора «Укроборонпрому».

Схеми

Схеми

Після розпаду СРСР і завершення «гонки озброєння» необхідність у специфічному обладнанні, зокрема, радіолокаційному – відпала. Завод поступово почав втрачати замовлення, накопичуючи борги перед працівниками.

Переломним для цієї ситуації міг стати 2009 рік, коли у світі почалася епідемія свинячого грипу. Тодішній уряд на чолі з Тимошенко доручив заводу виготовити кілька апаратів ШВЛ для хворих з ускладненнями від грипу.

Тодішній уряд на чолі з Тимошенко доручив виготовити апарати ШВЛ

Схеми

«Буревісник» виконав замовлення, але з ним не розрахувалися. «Уряд Тимошенко переоцінило свої сили, воно-то в ручному режимі змусило завод забезпечити виробництво обладнання для лікарень. До речі, ці апарати ШВЛ сьогодні і складають більшість медичного майна в лікарнях, які зараз підраховує Моз – що у нас є для боротьби з пандемією коронавіруса. Однак коштів уряд вже не змогло забезпечити для того, щоб розрахуватися з заводом», – розповів голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

За словами Мустафи Найєма, саме це і стало своєрідною точкою відліку великих проблем заводу.

«І це нормальна українська історія: коли виготовили продукцію, роздали по лікарнях, а гроші не повернулися. З того, що говорить завод – вони виготовили десь тисячу, тисячу з чимось. 300 забрала держава, а інші 700 вони роздали, де-то продали, в лікарні», – зазначив він.

«Буревісник» зараз

Схеми

«Буревісник» зараз

Схеми

Пізніше завод взяв кредит, але зміг розрахуватися з ним, повністю припинив виробництво обладнання, поступово перетворюючись у банкрута.

«В принципі, всі бюджетні витрати здійснювалися з центру, безпосередньо за дозволами – то усним, то офіційним – які виходили від Юлії Тимошенко. Відповідно, якщо такий великий державного замовлення не був сплачений, то можна говорити про політичну відповідальність тодішнього прем’єра. Ті виробничі потужності та конструкторська документація, ті унікальні технології, які були на заводі, вони фактично виявилися – скажімо метафорично – під відкритим небом», – вважає Гліб Канєвський.

«Буревісник» зараз

Схеми

«Буревісник» зараз

Схеми

Журналісти зв’язалися з нинішньою головою партії «Батьківщина» і запитали, чи відчуває вона політичну відповідальність за банкрутство «Буревісника».

Тимошенко відповіла, що це інтерв’ю не було погоджено. «Залиште мене з такими питаннями», – додала вона.

Схеми

Про те, чи можливо відновити роботу заводу, дивіться у журналістському розслідуванні на відео: