Саудівська Аравія знайшла спосіб витиснути Росію з ринку

В триваючої цінової війни Саудівська Аравія знайшла новий спосіб витиснути Росію з європейського ринку, повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Крім рекордних знижок, які досягають 10-11 доларів до вартості марки Brent, саудівська Saudi Aramco запропонувала покупцям з Європи та Азії відстрочку по платежах строком на 90 днів.

Оформлятися така знижка буде через саудівські банки. В нову угоду включать вексель, який дозволяє сплатити через 90 днів після отримання товару.

В даний час вартість Brent опустилася до 28 доларів за барель. Зниження, незважаючи на угоду 23 країн у форматі ОПЕК+, відбулося на тлі невизначеності з приводу загального скорочення видобутку в світі і різке перевищення пропозиції над попитом. Також трейдери побоюються, що через кілька тижнів видобуту нафту стане ніде зберігати.

При збереженні такої ціни Saudi Aramco буде поставляти нафту за ціною 17-18 доларів за барель. Російський сорт Urals в Європі 14 квітня продавався за вартістю 16 доларів за барель. Цей рівень вже позбавляє нафтові компанії прибутку в десятки разів скорочує доходи в російський бюджет. Саудівська відстрочка змусить продавати Urals ще дешевше, щоб витримати конкуренцію, або ж пообіцяти покупцям такі ж умови.

Цінова війна Росії і Саудівської Аравії розпочалася після провалу переговорів по угоді ОПЕК+ на початку березня. Після цього Ер-Ріяд оголосив про різке збільшення видобутку і рекордних знижки покупцям. На початку квітня сторони домовилися про зняття з ринку 9,7 мільйона барелів, причому Москва погодилася взяти на себе максимальні зобов’язання.

Експерти Bloomberg розцінили угоду як провал Росії. З ними погодився співвласник «Лукойлу» Леонід Федун, який порівняв договір з «принизливим Брестським миром». У свою чергу, глава «Газпром нафти» Олександр Дюков назвав нову угоду вигідною для всіх варіантом, а частку Росії — пропорційною.