В Одессе мужчина во время драки откусил женщине палец

Между мужчинами началась потасовка, одесситка попыталась их разнять, чтобы защитить супруга, но пострадала сама: озверевший зачинщик конфликта откусил ей часть пальца.

«Личность правонарушителя установлена, это 36-летний местный житель. Сейчас злоумышленника разыскивают. Его действия квалифицированы по статье „Умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести“ Уголовного кодекса Украины», — сообщил начальник Киевского отдела полиции Вячеслав Барба.

«Кусачему» хулигану грозит до трех лет лишения свободы.

: cripo.com.ua