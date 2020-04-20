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В Одессе мужчина во время драки откусил женщине палец

21.04.2020

Между мужчинами началась потасовка, одесситка попыталась их разнять, чтобы защитить супруга, но пострадала сама: озверевший зачинщик конфликта откусил ей часть пальца.

«Личность правонарушителя установлена, это 36-летний местный житель. Сейчас злоумышленника разыскивают. Его действия квалифицированы по статье „Умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести“ Уголовного кодекса Украины», — сообщил начальник Киевского отдела полиции Вячеслав Барба.

«Кусачему» хулигану грозит до трех лет лишения свободы.

: cripo.com.ua

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