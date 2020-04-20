Ціна на нафту марки WTI рекордно впала до 1 долара за барель

Увечері 20 квітня вартість найближчого ф’ючерсу на нафту марки WTI впала на 94,66%, до $1 за барель.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE, передає “РБК”.

Ціни на американську нафту WTI продемонстрували найсильніше одноденне падіння в історії біржової торгів на побоюваннях подальшого скорочення попиту і швидкого заповнення нафтосховищ.

Учасники ринку побоюються, що незважаючи на угоду ОПЕК+ пропозицію на ринку буде істотно перевищувати попит. Це стало очевидно після того, як Міжнародне енергетичне агентство і ОПЕК минулого тижня оновили свої короткострокові прогнози щодо попиту і пропозиції, сказав РБК старший директор групи з природних ресурсів і сировинним товарам агентства Fitch Дмитро Маринченко.

Сьогоднішнє падіння цін могло носити емоційний характер, вважає експерт. Але ціни на ф’ючерси WTI з поставкою в червні, липні і серпні поки торгуються в коридорі $20-30 за барель, а ф’ючерси з поставкою у вересні-грудні — на $30-35 за барель, тобто ринок вірить у поступове відновлення цін на сировину. В період сильної турбулентності спреди (різниця в ціні між різними сортами нафти і між інструментами з різним терміном поставки можуть рости, але не можна виключити, що на якийсь час і нафту марки Brent, і нафта сорту Urals теж опустяться нижче $10 за барель.

Падіння цін, особливо на фізичному ринку, необхідно для балансування ринку — чим нижче ціни-тим більше проектів зменшать або припинять видобуток, розповів експерт.