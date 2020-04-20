Covid-19. Вчені знайшли антитіла у лам для боротьби з новим коронавірусом

Згідно з новим дослідженням, з’єднання антитіл тварин і людини може ефективно нейтралізувати вірус Sars-coV-2. Якщо дослідження підтвердиться наступними експериментами, то вчені зможуть створити противірусний препарат проти Covid-19 протягом року. Про це в понеділок, 20 квітня, повідомляє видання «Бізнес.медіа» з посиланням на джерело.



У журналі Galileo в 1989 році Брюссельський університет в Бельгії опублікував дослідження, в якому були виявлені властивості антитіл верблюдів, сімейства ссавців, до складу якого входять лами, верблюди, альпаки і інші тварини.



Згодом, протягом багатьох років, стало відомо, що знайдені білки імунної системи використовувалися в експериментах по боротьбі з ВІЛ і патологіями, викликаними різними штамами коронавіруса, такими як SARS (важкий гострий респіраторний синдром) і Mers (респіраторний синдром Сходу).



Зараз вчені вирішили перевірити ці антитіла проти Sars-coV-2. На думку дослідників з Інституту біотехнології Фландрії (VIB) в Бельгії, антитіла, присутні в мулі, можуть сприяти знищенню нового коронавіруса.



Дослідження було проведено професорами і дослідниками Ксавьє Сеаленс і Берт Шепенс, з VIB; Джейсон Маклеллан з Техаського університету в Остіні, США; і Стефан Полманн з Інституту Лейбніца в Німеччині. Ці вчені проаналізували реакцію двох варіантів антитіл лами, які зазнали впливу вірусів SARS (Sars-CoV) і Mers (Mers-CoV).



Стало відомо, що одному з цих антитіл вдалося нейтралізувати Mers-CoV, а іншому — Sars-CoV. Однак пізніше було створено гібридне антитіло шляхом злиття цього другого грязьового антитіла з людським антитілом. І так вдалося нейтралізувати Sars-CoV-2, що викликало Covid-19.



«Дані показують, що ці антитіла можуть бути корисні в боротьбі з епідеміями коронавіруса», — сказав він в інтерв’ю наукового журналу Nature.



«Це антитіло може означати негайну імунологічну захист для пацієнта або людини, який потенційно піддається впливу», — говорить Ксавьє Селенс в інтерв’ю Euronews, додавши, що розробка безпечного і ефективного противірусного засобу може зайняти близько 12 місяців.