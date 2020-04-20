В Ізраїлі тисячі людей вийшли на мітинг проти Нетаньяху, дотримуючись дистанції

У неділю, 19 квітня, в центрі Тель-Авіва ізраїльтяни влаштували протест проти прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, повідомляє Reuters.
Учасники акції були в захисних масках, також вони суворо дотримувалися соціальну дистанцію в 1,5 — 2 метри.
Протестувальники закликали лідера партії «Кахоль-Лаван» Бені Ганц не вступати в коаліцію, очолювану прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, звинуваченим у корупції.
Відзначається, що в Ізраїлі законодавство дозволяє масові акції під час пандемії коронавіруса за умови, що їх учасники в масках і тримаються на відстані один від одного.
За даними Reuters, в мітингу взяли участь кілька тисяч демонстрантів, деякі ізраїльські ЗМІ пишуть, що їх було близько двох тисяч.
📽☣ #COVID19 #Israel 🇮🇱
🛑Rooftop footage of thousands occupying #TelAviv square in anti-govt. demopic.twitter.com/vl4c8TkIic
— ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🔥ʷANONYˡMOᵍUSⁿ🔥 (@ChalecosAmarill) April 20, 2020