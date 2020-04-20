Найманці РФ майже місяць перешкоджають доступу СММ ОБСЄ на окуповану територію Донецької і Луганської областей

Регулярні недопуски Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в непідконтрольні уряду райони України почалися 21 березня в Донецькій області та 23 березня в Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕМАЄ з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 20 квітня.

Наголошується, що 18, 19 і 20 квітня «члени збройних формувань знову забороняли доступ патрулям Місії при спробах проїзду/проходу в непідконтрольні уряду райони за офіційними дорожніми коридорами: 4 рази в Донецькій області та 1 раз у Луганській області. Крім того, патрулям СММ відмовляли при спробах проїзду/проходу в підконтрольні уряду райони: 2 рази в Луганській області і 2 рази в Донецькій області».

У ті ж дні на блокпості південь від моста у Станиці Луганській (15 км на північний схід від Луганська) найманці двічі заборонили патрулям Місії прохід в підконтрольні уряду райони і ще один раз — у непідконтрольні уряду райони, пояснивши це тим, що блокпост закритий у зв’язку з COVID-19.

«19 квітня на блокпості, розташованому в 600 м на захід від н. п. Верхнешироковское (кол. Жовтень; непідконтрольна уряду, 85 км на південь від Донецька), члени збройних формувань відмовили патрулю Місії в проїзді у непідконтрольні уряду райони, не надавши жодних пояснень.

18 та 20 квітня на блокпості поблизу н. п. Горлівка (непідконтрольна уряду, 39 км на північний схід від Донецька) патрулі СММ не змогли проїхати в непідконтрольні уряду райони з-за того, що впоперек всього дорожнього полотна були встановлені дорожні шипи, а посеред дороги був попереджувальний знак про мінної небезпеки. Спостерігачі не зафіксували там членів збройних формувань.

18 і 19 квітня на блокпості поблизу н. п. Оленівка (непідконтрольна уряду, 23 км до південно-захід від Донецька) члени збройних формувань двічі відмовляли команді Місії в проїзді в підконтрольні уряду райони і 1 раз — у непідконтрольні уряду райони; у 2 випадках вони пояснили це карантинними обмеженнями у зв’язку з COVID-19, а в одному випадку не надали жодних пояснень», — йдеться в повідомленні.

В ОБСЄ наголошують, що регулярні обмеження свободи пересування Місії через лінію дотику перешкоджають виконанню її мандата по всій країні.