Паска вдалася: у Миколаєві п’яна бабуся втратила 3-річну онуку на зупинці

Вдень у Миколаєві патрульний наряд Національної гвардії отримав повідомлення від небайдужих перехожих про те, що на зупинці громадського транспорту дві літні жінки вживають алкоголь, а поруч з ними грає маленька онука одного з них. Дитина був наданий сам собі і тікав від бабусі на велику відстань. При цьому бабуся була зайнята розмовою з подругою.

Як повідомили в прес-службі в/ч 3039 Нацгвардії, бійці, прибувши на місце події, дитину тут вже не застали. Ледве стоїть на ногах бабуся теж не знала, де її внучка. 3-річну дівчинку знайшли на дитячому майданчику у дворі через квартал. Щоб дитина не злякався, патрульні дали йому пограти телефоном. Побачивши онуку, бабуся зраділа. Дівчинку відвезли в райвідділ поліції і викликали батьків дитини, яким передали і дівчинку, і бабусю.

«Невідомо, що могло б статися із-за такого зневажливого ставлення до дитини, але завдяки не байдужим громадянам та швидкої реакції, а також вмілим діям правоохоронців, дитина тепер у безпеці», — відзначили в прес-службі в/ч 3039 .