Том Хенкс розповів про симптоми Covid-19 після трьох тижнів лікування

Актор Том Хенкс розповів про те, як він з його дружиною Ритою Вілсон заразилися коронавирусной інфекцією SARS-CoV-2 та про те як зараз їх самопочуття. Про це в понеділок, 20 квітня, повідомляє видання «Бізнес.медіа» з посиланням на інтерв’ю The National Defense Radio Show, де він докладно уточнив про які симптоми їм з дружиною довелося пережити.



В момент коли заразився голлівудський актор знаходився в Австралії на зйомках байопіку Елвіса Преслі від режисера База Лурмана.



Після того, як у подружньої пари діагностували вірус їх помістили в одну з лікарень в Австралії до кінця березня.



За словами Хенкса, хвороба у Вілсон протікала інакше — у неї була висока температура, а ще вона втратила відчуття смаку і нюху.



Вілсон не отримувала радості від їжі майже три тижні. Часом вона відчувала себе так погано, що їй доводилося «повзти» від ліжка до загальної зони.



У Хенкса, крім температури, була постійна слабкість і пригніченість. Він визнав, що намагався кілька разів виконати просту 30 хвилинне тренування, але видихався вже на 12 хвилині.



Медсестра зайшла в мою герметичну палату і запитала, як я себе почуваю. Я відповів, що все дуже дивно, що я намагався виконати прості вправи і навіть не дійшов до половини.



Після цього вона подивилася на мене крізь окуляри, наче розмовляючи з самим дурним людиною, і сказала: «У тебе Covid-19».