У Херсонській області коронавірус підтвердили ще у семи осіб

Вірус виявили у трьох підлітків.

У Херсонській області за останню добу лабораторно підтвердили сім нових випадків коронавіруса. Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Він також зазначив, що в області від вірусу померла одна людина, ще шестеро — одужали.

За словами Гусєва, коронавірус виявили у чотирьох осіб з міста Алешки.

«Три людини, які контактували із раніше встановленими хворим членом сім’ї:

45-річні чоловік та його дружина; 21-річна дівчина. Стан хворих задовільний, знаходяться на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом», — повідомив він.

Вірус також підтвердили у 57-річного чоловіка, який перебуває на лікуванні в Олешківської центральної районної лікарні.

«Коронавірус виявлений при лікуванні пневмонії. Його стан середньої тяжкості, підключення до ШВЛ не потребує. Коло контактних осіб встановлюється. Їх буде перевірено методом ПЛР», — зазначив Гусєв.

Також захворювання виявлено у трьох дітей з міста Нова Каховка, які контактували з раніше встановленими хворими в родині — три дівчинки у віці від 14 до 16 років.

«Їх стан задовільний, знаходяться на самоізоляції. За ними встановлено щоденний медико-санітарний нагляд», — додав голова ОДА.