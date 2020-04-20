Меркель заявила про загрозу другої хвилі COVID-19 після ослаблення карантину

З допомогою карантину вдалося знизити базову репродуктивне число R0 до рівня нижче 1

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала не скасовувати карантинні заходи за коронавіруса занадто швидко і масштабно. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

При цьому вона додала, що жителі Німеччини мають бути вкрай обачними.

«Ми ні на секунду не можемо вважати себе у повній безпеці, а повинні залишатися пильними й дисциплінованими», — заявила вона.

У разі поспішного ослаблення заходів щодо обмеження контактів в Німеччині може знову різко зрости число заражень, попередила Меркель.

Вона зазначила, що з допомогою карантину вдалося багато чого досягти і знизити базову репродуктивне число R0 до рівня нижче 1,0.

Крім того, за словами канцлера, протягом декількох днів кількість нових інфікованих було нижче, ніж число тих, що одужали.

Нагадаємо, прем’єр Денис Шмигаль в інтерв’ю РБК-Україна повідомив, що Кабмін планує продовжити карантин, але в той же час пом’якшити заходи в деяких сферах. Він також зазначив, що пік захворюваності варто очікувати на кінець квітня і між 3 і 8 травня.