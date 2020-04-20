На Киевщине жители села хотели сжечь дом санитарки из-за коронавируса

Полиция расследует инцидент в селе Черногородка Макаровского района Киевской области. Там местные жители пришли к дому женщины, которая якобы больная коронавирусом. Они угрожали ей, пытались сжечь дом. Женщина является санитаркой в одной из больниц Киева.

Информацию, которую опубликовали журналисты “Страны”, полицейские зарегистрировали. Они установили, что в селе проживают два младших медицинских работника, один из которых находится на самоизоляции. А вот вторая из них, санитарка, на изоляции не находилась – “чиновник местного самоуправления, не имея на то соответствующих оснований, предоставил селянам ложную информацию о пребывании этого человека на самоизоляции”.

– Неизвестные бросили во двор, где проживает медицинский работник, стеклянную бутылку, которую потов она выбросила на помойку. В дальнейшем работники полиции изъяли эту емкость, в которой была жидкость с резким запахом, но без следов горения. Чтобы не допустить в дальнейшем недоразумений между односельчанами, работники Макаровского отделения полиции провели с представителями местного самоуправления и с жителями села разъяснительную работу по нераспространению ложных слухов о гражданах. Более угроз в адрес медицинского работника не поступало, – сказано в публикации.

В полиции отметили, что после проведения полной всесторонней и объективной проверки данного факта в отношении председателя сельского совета Виктора Логвиненко, за распространение ним ничем не подтвержденной информации, будет принято решение.

: ria-m.tv