Білорусь вирішила не скасовувати парад на 9 травня

При цьому будь-які інші масові зібрання в країні скасовано

Запланований на 9 травня військовий парад у Мінську скасовувати не будуть. Таку відповідь отримав від Міністерства оборони Білорусі на петицію, в якій білоруси вимагали не проводити захід з-за загрози поширення коронавіруса, передає Tyt.by.

Петицію з вимогою скасувати парад і підготовку до нього білоруси опублікували ще 29 березня. Її підписали більше 7 тисяч чоловік. Автори петиції зазначили, що цей захід і його репетиції — це велике скупчення людей під час пандемії коронавіруса. При цьому підкреслюється, що інші масові зібрання в країні скасовані.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренин підписав відповідь на петицію. У ньому говориться, що «на даний момент в Республіці Білорусь епідеміологічна обстановка дозволяє Збройним силам проводити планові заходи бойової підготовки».

«Підготовка і проведення параду є складовою частиною бойової підготовки військ. В ході тренувань особовий склад удосконалює навички, в тому числі водіння та обслуговування закріпленої за ним техніки, підвищує професійну майстерність… Для Білорусі військові паради — це данина героїзму і стійкості нашого народу, самовідданій боротьбі проти фашистських загарбників», — заявили у відомстві.

Міноборони стверджує, що під час параду тренування проводить також медслужба Збройних сил. Вона виконує «комплекс протиепідемічних і лікувально-профілактичних заходів».

Білоруські ЗМІ відзначають, що відповідь була Міноборони датований 16 квітня — якраз в той день стало відомо про перший випадок коронавіруса в армії. На наступний день коронавірус підтвердився ще у двох військовослужбовців.