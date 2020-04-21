Нафта WTI впала до мінус $39,44 за барель

Ціна найближчого ф’ючерсу на американську нафту марки WTI знизилася на -315,87%, її вартість станом на 21:40 за київським часом становила мінус 39,44 долара. Про це повідомляє РБК.

Виробники нафти змушені доплачувати покупцям майже по 40 доларів за барель, лише б вони забрали сировину.

Ціни на ф’ючерси на нафту WTI з поставкою в червні на лондонській біржі ICE також знижуються до 21,1 доларів за барель, тобто на 19%. Контракти на більш пізні поставки підтримуються надіями, що в багатьох країнах знімуть карантинні обмеження, а це, в свою чергу, підвищить попит на нафту.

Карантинні обмеження, запроваджені у багатьох країнах світу через пандемію коронавіруса, призвели до того, що попит на сировину впав на третину. Падіння нафтових котирувань продовжилося навіть незважаючи на угоду ОПЕК+ скорочення поставок приблизно на 10% від світових обсягів нафти, що видобувається.

В рамках програми по стабілізації цін учасники угоди планують знизити обсяги видобутої нафти до квітня 2022 року. Угода почне діяти в травні.