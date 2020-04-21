Президент Туреччини вводить комендантську годину в перші дні Рамадану

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вводить в 31 провінції країни чотириденний комендантську годину — з 23 по 26 квітня.

Такі заходи в боротьбі проти Covid-19 у країні він вважає дієвими, особливо з урахуванням священного для мусульман місяця посту Рамадан, який в цьому році пройде з 24 квітня по 24 травня.

Про це повідомляє Hurriyet Daile News.

Мета полягає в тому, щоб зменшити поширення спалаху таким чином, щоб можна було повернутися до нормального життя після свята Рамадан, пояснив лідер Туреччини. У своєму зверненні до нації Ердоган заявив, що комендантська година набуде чинності 23 квітня і закінчиться опівночі 26 квітня.

За повідомленнями Моз Туреччини, за останню добу в країні діагностовано 4674 нових випадки зараження Covid-19, таким чином, загальна кількість інфікованих перевищила поріг в 90 тисяч чоловік, 123 пацієнта з коронавірусом померли, 1454 особи вилікувалися.

Минулого тижня міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттин Коджа заявив, що прийняті Анкарою обмежувальні заходи в боротьбі з поширенням коронавіруса, в тому числі комендантську годину, призвели до суттєвих успіхів.