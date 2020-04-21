У Житомирській області знайшли ще 44 випадки інфікування коронавірусом

У Житомирській області підтвердилися ще 44 нових випадки захворювання коронавірусом Covid-19, один чоловік помер. Всього в області 270 осіб, заражених коронавірусом.

Про це повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій бунечко (рос.) на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Станом на 22:00, за результатами лабораторного дослідження 111 проб, кількість хворих коронавірусом зросла на 44 людини. Дві повторні проби жителів р. Житомир і с. Гришківці показали наявність хвороби в організмі. Станом на зараз, загальна чисельність заражень становить 270 чоловік», — написав бунечко (рос.) у понеділок ввечері.

Голова ОДА зазначив, що найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі — 77 осіб, у Коростені — 64, і у Бердичеві – 46 випадків інфікування. «На жаль, в результаті придбаної форми цукрового діабету та ускладнень, викликаних Covid-19, сьогодні помер мешканець Черняхівського району. Чоловік, 83 роки, був госпіталізований 19 квітня в Черняхівське ТМО. Медики намагалися до останнього врятувати життя чоловікові, але хвороба виявилася сильнішою», — підсумував бунечко (рос.).