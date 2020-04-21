Медики рассказали, в каком возрасте алкоголь особенно опасен

Медики утверждают, что алкоголь особенно агрессивно проявляет свои пагубные свойства на организм, когда человеку уже за сорок.

Подробности исследования сообщил Тони Рао из NHS Foundation Trust.

Как объяснил специалист, некоторые наши органы после сорока лет уменьшаются – это печень и желудок. Именно они участвуют в метафоризации алкогольных напитков. Соответственно те, в свою очередь, расщепляются медленнее. Это приводит к тому, что человек дольше страдает от похмелья и даже от тех напитков, от которых ему было нормально раньше, плюс ко всему их мучается постоянная сухость и обезвоживание.

Врач также добавил, что алкоголь может стать прямой причиной депрессии, импульсивного поведения, проблем с концентрацией и умственными способностями. При этом во время потребления алкоголя вы можете чувствовать совершенно противоположные чувства, и оцените преимущества алкоголя. Но все это лишь временное ощущение. После истечения действия алкоголя, вы будете себя чувствовать в разы хуже, чем до его потребления. И чтобы прийти в естественное состояние, может понадобится от нескольких дней – до нескольких недель. При регулярном же потреблении – мрачная картина будет тянутся годы.

Затем врач сделал шокирующее заключение организм полностью восстановится после шести месяцев отсутствия алкоголя. А те, кто страдает алкоголизмом или достаточно часто употребляет напитки такого характера – и дольше.

Специалисты также акцентировали внимание, что с частым употреблением алкоголя ухудшается состояние кожи. Проявляются покраснения, потому что кровеносные сосуды увеличиваются. Сухость и шелушение – от обезвоживания. А также отечность вокруг глаз. Избыток сахара, который поступает в организм, например с пивом и вином, повреждает ДНК и коллаген в коже, что может привести к более быстрому старению.

По мимо всего вышеперечисленного, повышается кровяное давление как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, что увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. При частом употреблении можете отхватить и кардиомиопатию, а также увеличить риск сердечной недостаточности.

: akcenty.com.ua