Залишившись без роботи мешканець вкрав бойлер з квартири на Печерську в Києві

У сидячого на карантині українській столиці все більше фіксується побутових майнових злочинів. Це, мабуть, пов’язано з підвищенням безробіття і відсутністю можливості легально заробити. Одне з таких злочинів сталося в Печерському районі.

Про нього «Країна» дізналася з власних джерел в поліції.

На вихідних із заявою про квартирну крадіжку до правоохоронців звернулася киянка, здавала свою квартиру в будинку на вулиці Соловцова. Орендарем був молодий чоловік. Як з’ясувалося, він залишився без роботи і вирішив продати дещо з побутової техніки, встановленої в орендованій квартирі. А так як цінних речей у скромному помешканні особливо не було, хлопець скрутив у ванній 60-літровий бойлер для нагріву води вартістю 8 тисяч гривень і здав його у ломбард.

Після того, як господиня виявила зникнення водонагрівальної техніки, квартіросьемщік в оселі не з’являвся. Як виявилося, він забрав звідти свої речі разом з хазяйським бойлером і не розплатився за останній місяць проживання.

Тепер підприємливому хлопцеві, якого розшукує поліція, загрожує по 1 ч. ст. 185 КК України до 3 років тюрми за крадіжку.