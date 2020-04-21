На спорожнілих блокпостах при в’їзді в Київ більше не міряють температуру

Вранці 20 квітня під Києвом зняли блокпости, на яких у проїжджаючих перевіряли температуру у зв’язку зі спалахом коронавіруса.

Як передає кореспондент «Країни», більше при в’їзді в столицю виміри ніхто не виробляє.

Так, на Бориспільському шосе зараз немає ні медиків, ні швидкої допомоги, ні бронемашини. На дорозі тільки чергує поліцейська машина. Причому за 10 хвилин правоохоронці так нікого і не зупинили.

Нагадаємо, блокпости почали роботу 16 квітня, що обернулося пробками і ще масою проблем як для водіїв, так і для співробітників контрольних пунктів. «Країна» детально описувала, як була організована перевірка температури.