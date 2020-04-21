Вперше з початку пандемії коронавіруса в Італії впала кількість інфікованих

В Італії вперше з моменту початку епідемії коронавіруса знизилося число виявлених за добу нових хворих COVID-19.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на департамент цивільної оборони країни.

За минулу добу вірус підхопили 2 256 італійців. Для порівняння, 19 квітня таких було 3047. Загальна кількість заражених становить 108 237 осіб.

Також зменшується кількість пацієнтів у палатах інтенсивної терапії. Лікування у відділеннях інтенсивної терапії отримують 2 573 жителів Італії — це на 62 особи менше, ніж днем раніше.

В цілому в Італії число тих, хто здав позитивний тест на коронавірус, становить 181 228 осіб. Сюди входять ті, хто хворіє зараз, хто вже одужав або помер.

Вірус забрав життя 24 114 хворих італійців (за останню добу — 454 осіб). Одужали 48 877 осіб, за добу — 1 822 хворих.