Абромавичуса притягають до відповідальності за відмову відповісти депутатам, які зарплати в «Укроборонпромі»

Керівника державного концерну «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса хочуть притягнути до адміністративної відповідальності за відмову давати інформацію народному депутатові про рівень заробітних плат в концерні. Відповідний процес уже запущений.

Про це повідомив у своєму Telegram народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

Парламентарій звернувся до Абромавичусу і попередив його, що до 30 квітня у того є час ознайомитися зі своїми правами як правопорушника і підписати адміністративний протокол. Після цього документи будуть направлені в суд.

Качура також опублікував свій запит про зарплати Абромавичусу і відповідь Апарату Верховної Ради, в якому йдеться, що голові наглядової ради направлено роз’яснення його прав і обов’язків як громадянина, який притягується до адміністративної відповідальності.

Качура написав, що наступними на черзі після Абромавичуса будуть керівники «Нафтогазу», «Укрпошти» і «Укрзалізниці», які також відмовляються відповідати на депутатські запити про своїх зарплатах.