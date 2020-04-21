Російський спортсмен на карантині пробіг 100 км навколо ліжка за 12 годин

Російський спортсмен з Владивостока Дмитро Якухный пробіг ультрамарафон в 100 кілометрів за 12 годин навколо ліжка. Легкоатлет не порушив режим повної самоізоляції і знайшов час і місце спорту в невеликій кімнаті.

Якухный своїм власним прикладом показав, як можна організувати спортивне дозвілля вдома. Марафон у сто кілометрів він подолав, перебуваючи вдома. Спортсмен поділився відео в Instagram, також його біг навколо ліжка опублікував канал newsvlru в YouTube.

«Пішов восьмий годину, наближаємося до позначки в 70 кілометрів. Всім спорт, стоп коронавирусу, зберігаємо режим самоізоляції», — повідомив Дмитро, поки домочадці знімали його досягнення на відео.

У коментарях під постом в мережі Instagram передплатники Дмитра захоплюються його вчинком: «Потужно», «Приклад для всіх нас», «Ви круту, низький вам уклін».