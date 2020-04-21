ВОЗ ожидает новую вспышку коронавируса

Специалисты ВОЗ ожидают новую вспышку коронавируса.

Считается, что эпицентром опасного заболевания может стать Африка, как сообщает портал Главред.

На данный момент на континенте зафиксировано уже 19 359 случаев инфицирования коронавирусом, из них 973 человека умерли и 4681 выздоровел.

Специалистов не смущает такой относительно низкий показатель, они заверяют, что на континенте наблюдается стремительное распространение COVID-19.

Пока случаи заражения вирусом наблюдаются далеко от крупных городов в столицах африканских государств, однако скоро инфекция скоро дойдет до крупных мегаполисов. На данный момент региональное бюро ВОЗ в Африке пытается сосредоточиться на профилактике заболевания, чтобы минимизировать количество инфицированных.

Всего в мире подтверждено два миллиона двести девяносто три случая заболевания коронавирусом. Около 583 тысяч человек выздоровело, а 157 тысяч умерло.

На первом месте по распространяемости заболевания США, в которых зафиксировано 732 тысячи заболевших. Из них 62,9 тысячи человек выздоровело, а также 37 тысяч погибло.

На втором месте Испания, в которой зафиксировано 192 тысячи инфицированных COVID-19. Из них выздоровело 74 тысячи, а летальных случаев – около двадцати.

Замыкает тройку антирейтинга Италия, в которой сто семьдесят пять тысяч заболевших. Из них выздоровела сорок четыре тысячи, а вот летальных случаев 23 тысячи.

: ukrainianwall.com