У Рівненській області коронавірус знайшли ще у 22 осіб, з яких три медпрацівника

У Рівненській області зафіксували 22 нових випадки захворювання Covid-19, в тому числі у трьох медпрацівників. Всього в області 341 випадок захворювання коронавірусом. З них 11 летальних та 21 чоловік одужав.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

З 22 нових випадків Covid-це 19: 16 мешканців Рівного; 1 — сј Здолбунівського району (с. Новосілки) і 2 з р. Здолбунів; 1 смт Володимирця; 1 з Березнівського району (с. Поляни) та 1 р. Березне.

За словами Коваля, вік хворих — від 26 до 82 років. Серед них лікар і дві медсестри Рівненської обласної клінічної лікарні. В даний час в Рівненському обласному лабораторному центрі на перевірці знаходяться близько 20 проб для ПЛР-тестування. Таким чином в Рівненській області зараз маємо 341 випадок захворювання коронавірусом. З них 11 летальних та 21 чоловік одужав.

З 21 квітня на Рівненщині будуть діяти спеціальні перевезення. 13 спецрейсів будуть їздити по області для підвезення медичних працівників до місця роботи. Такі маршрути будуть курсувати з Костополя, Здолбунова, Млинової і Дубно. Жителів смт Тучина, Гощі, Квасилова, Клеваня і сіл Решуцьк, Здовбиця, Хотінь, Тайкуры і Бармаки також будуть довозити спецрейсами. З графіком маршрутів можна ознайомитися за посиланням.

Станом на ранок 20 квітня у Рівненській області зафіксовано 312 випадків захворювання Covid-19 (21 одужав).