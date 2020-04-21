Чому штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконний

Штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконний.

Про це пише “Дорожній адвокат” на сторінці FACEBOOK.

З 1 жовтня по 1 травня на всіх автомобілях поза населеними пунктами має бути ввімкнено ближнє світло фар. Невиконання цієї вимоги дійсно є порушенням Правил.

Чому поліцейські не мають права накласти шраф за таку їзду.

Стаття 122 КУпАП передбачає відповідальність за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами лише при початку руху чи зміні його напрямку.

Тому рух без увімкнених фар буде порушенням, але відповідальність за це порушення настає згідно статті 125 Кодексу, як за «інші порушення правил дорожнього руху» і тягне за собою лише попередження.

: finance.ua

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