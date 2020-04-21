Медики назвали инфекционные болезни, предшествующие раку

Онкологические заболевания заслужено называют чумой 21 века, ведь от этой болезни никто не застрахован, а лечение не так часто дает позитивный результат. Шансы вылечиться повышаются, когда заболевание находится на ранних стадиях развития. Обнаружить рак помогут первые предвестники, которые предшествуют его появлению. Об этом пишет РБК-Украина.

Эксперты, занятые изучением рака и его признаками, обнаружили тесную связь между инфекционными болезнями и онкологическими проблемами. Ученые отмечают, что такие болезни часто являются признаками, которые предшествуют прогрессированию раковых клеток в организме человека.

Японские медики провели массштабное исследование, в котором приняли участие более 48 тысяч человек. Люди предоставляли ученым данные о своем состоянии здоровья за каждый год, начиная с 2005 по 2012 годы. При этом врачи тщательно изучили истории болезней испытуемых, в частности, провели анализ показателей гриппа, гастроэнтерита, гепатита и пневмонии у респондентов и сделали определенные выводы, которые обнародовали в “Cancer Immunology Research”.

Медики из Японии заключили, что канцерогены, хронические и генетические болезни, а также инфекционные заболевания провоцируют воспаления, что является одной из ступеней для развития онкологических заболеваний, то есть рака.

Изучив статистику заболеваний испытуемых граждан сотрудница Высшей школы медицины Киотского университета Японии Синако Инаида сделала вывод, что перед развитием у пациентов рака желудка больные перенесли пневмонию, перед гематологическим раком у людей диагностировали гепатит, а перед развитием рака яичков испытуемые болели гриппом.

Предугадать развитие рака в том или ином органе довольно затруднительно, так как не всегда раковые клетки образуются в ранее пораженной болезнью области.

: ukrainianwall.com