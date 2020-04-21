Надя Дорофєєва розслабилася в короткому халатику

Надя Дорофєєва показала загадкові фото в соцмережі

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка одружена з виконавцем Володимиром Дантесом і 10 років співала в групі “Час і Скло”, часто радує публіку яскравими постами в своєму Instagram. В цей раз зоряна красуня показала незвичайні домашні фото, на яких позує в незвичному образі.

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I’m a bitch , I’m a boss ⚡️ Там на @thevillageua вышел большой материал со мной, ссылочка в stories . Зацените мои 50 оттенков серого 😂 @blanche_ua

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 17 Апр 2020 в 7:29 PDT

Як видно, перед камерою зоряна красуня позує, розкинувшись в симпатичному рожевому кріслі. На ній довгий серій халат, який то тут, то там оголює ніжки і декольте, і масивні чорні черевики, які видно на кількох знімках. Волосся Наді заховані за рушником-тюрбаном на голові, а на її обличчі стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фото Дорофєєва написала: “I’m a bitch, I’m a boss. Там @thevillageua вийшов великий матеріал зі мною, посилання у stories. Зацініть мої 50 відтінків сірого”. Фани в захваті від нової фотосесії зірки, її завалюють компліментами в коментарях до фото.

: voiceshowbiz.com

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