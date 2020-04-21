Число жертв найкривавішою в історії Канади стрільби зросла до 19 осіб

Кількість загиблих в результаті стрілянини в канадській провінції Нова Шотландія зросла до 19 осіб.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Серед загиблих також значиться чоловік, який відкрив стрілянину. Разом з тим канадська поліція не виключає, що число жертв може зрости.

За даними королівської канадської кінної поліції, відкрив стрілянину 51-річний Габріель Вортман, який працював зубним лікарем. Мотиви вчинення ним злочину поки невідомі.

Як повідомлялося, стрілянина в канадській провінції Нова Шотландія в невеликому містечку приблизно в 130 кілометрах від столиці провінції Галіфакс сталася увечері 18 квітня. На місці події поліцейські виявили кілька тіл всередині і зовні одного з будинків. Напад став самим масовим розстрілом людей за всю історію країни.