На Запорізькій АЕС відключили один з енергоблоків

В ніч з понеділка на вівторок, 21 квітня, Запорізька атомна електростанція відключила блок №2 від енергосистеми країни і вивела його в резерв.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької АЕС.

«21 квітня о 02:01 у зв’язку з балансовими обмеженнями у енергосистеми енергоблок №2 Запорізької АЕС, відповідно до регламентних процедур, розвантажений, відключений від мережі і виведений в резерв», — сказано в повідомленні.

На даний момент в роботі перебувають 3 енергоблоку Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2 760 МВт. На енергоблоці №3 йдуть 124-е доба планового капітального ремонту на енергоблоці №5 — 6-та доба середнього планового ремонту.

«Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) — 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону», — повідомляє прес-служба електростанції.