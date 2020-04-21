З-за коронавіруса Іспанія закрила для іноземців туристичний сезон-2020

Іспанія з-за коронавіруса не планує приймати іноземних туристів цього літа. Курорти запрацюють не раніше наступного року.

Про це з посиланням на інформацію іспанського уряду і представників туристичної індустрії пише місцева преса, повідомляє Deutsche Welle.

Так, експерти Exceltur, провідної професійної організації підприємців, які обслуговують галузь, прогнозують, що іноземні туристи зможуть відпочити у країні не раніше літа 2021 року.

А за словами міністра праці Іспанії Іоланда Діас, урядовий план поетапного відновлення призупиненої через пандемію економічної діяльності не передбачає відкриття туристичної галузі для іноземців раніше кінця поточного року. При цьому уряд анонсує допомогу працівникам галузі, які залишилися без роботи.

За даними міністра споживання Іспанії Альберто Гарсона, іноземцям не варто бронювати літні поїздки в Іспанію. З аналогічним попередженням виступив недавно і Євросоюз. Причина — неясність з перспективою поширення нового коронавіруса, враховуючи те, що Іспанія відноситься до числа найбільш постраждалих від пандемії країн.

Зазначимо, за даними на ранок 21 квітня в Іспанії виявили вже 200 210 випадків коронавіруса, 20 852 з них виявилися летальними.