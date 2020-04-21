Обстріл на Донбасі: Бойовики застосували заборонену озброєння, один боєць загинув ЗСУ

За минулу добу, 20 квітня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню і застосували заборонену мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» ворог дев’ять разів відкривав вогонь по підрозділам збройних сил.

За захисникам Авдіївки бойовики здійснили два обстрілу з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також були обстріляні українські позиції поблизу населеного пункту Тарамчук, тут бойовики застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Проти наших захисників Досвідченого, Пісків і Гнутово окупанти застосували гранатомети різних систем. А в районі Кам’янки — зі стрілецької зброї. Поряд з Марьинкой бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» бойовики здійснили чотири обстрілу.

Поблизу населеного пункту Шуми українські позиції були обстріляні з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а по захисникам Новоолександрівка вів вогонь ворожий снайпер.

У другій половині дня ворог поблизу Кримського двічі обстріляв наші опорні пункти з мінометів 120-го калібру, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілу ворожих один український військовослужбовець загинув і ще троє отримали поранення.

За попередніми даними розвідки, 20 квітня наші сили знищили одного бойовика і не менше трьох поранили.

З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.