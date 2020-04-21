Схоже, пандемія і шок примусової «самоізоляції» поховають «кредитний бум», який довгий час був одним із драйверів зростання в 2000-х, а в «втрачених» 2010-х був фактором утримання економіки Росії від падіння в стані зростання «околонуля».

Для дуже багатьох людей стало шоком зіткнутися з зовнішнім фактором примусової втрати роботи і провалу «допомоги» позичальникам від держави, яка обмежилася тільки теревенями про «кредитні канікули», які в реальності виявилися недоступними більшості позичальників.

Подію буде хорошим уроком масового «ризик-менеджменту» для населення, воспринимавшего кредити, як різновид «халявних грошей», за які завжди можна розплатитися «коли-небудь потім». Ось це «коли-небудь потім» приїхало у вигляді примусової «самоізоляції» з втратою роботи і доходу.

Раніше про це ризик втручання нашого безвідповідального держави в життя мільйонів людей ніхто навіть не замислювався, в майбутньому про це будуть пам’ятати.

Пам’ятаю, мені моя бабуся, яка прожила в царській Росії перші свої 12 років, завжди говорила, що в борг ні у кого брати не можна. А у нас з нею було 63 роки різниці у віці, а навколо «бурхливо розкладався» брежнєвський соціалізм. Вони — те покоління, пам’ятали про кредитні ризики.

Аналогічно буде, схоже, і з провалом інвестицій. Підприємства, які (знову-таки примусово) виявилися зобов’язані оплачувати «неробочі дні» співробітникам, будуть надалі стурбовані створенням «подушки безпеки» і скороченням зайвого персоналу, замість інвестицій та розвитку у кредит.

«Золотий вік» банків в Росії, схоже, пандемія закінчила теж. Можливості брати у ЦБ РФ гроші під 6% річних, а видавати їх під 12% (іпотека) — 15% (беззаставні кредити) — 20 — 30% (кредити МСП), тепер буде неможливо. На такі гроші не буде попиту. Та й на комісіях в світі тотально настає финтеха особливо не заробиш.

На банківські комісії з «кредитним картками», які швидше за все стануть більше дебетовими, ніж кредитними, давно злобно дивляться торгові мережі. Так, що схоже їх доведеться знижувати, а про щедрі програми кешбэка для клієнтів банків забути.

Тут не вчасно виявляться і різноманітні «скелети в шафах» державних банків у вигляді дивних позичок держкомпаніям і «просто хорошим людям» з числа друзів держменеджменту банків, друзів чиновників і «силовиків», збитки за якими «ховати» більше не вийде.

Банки врятують, причому за суми, що в рази перевищують не відбулася «допомога» МСП і населенню. Але «осад залишиться». Можливо, навіть у вигляді реальних кримінальних строків для банкірів.

В результаті в ситуації реальної оцінки ризиків кредитних грошей зросте цінність акціонерного капіталу і, можливо, виникне ринок «сміттєвих облігацій», як альтернативу банківським кредитам.