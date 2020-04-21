Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Києві та області підтвердили понад 1200 випадків коронавіруса

21.04.2020

У Києві та області станом на ранок 21 квітня зафіксували 1248 випадків коронавіруса COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 892, а на території області – до 356.

Про це написала прес-служба Міністерства охорони здоров’я України на своїй сторінці в Facebook. Добу тому в Києві було зафіксовано 850 випадків COVID-19, а в області – ще 333.

«За даними ЦОЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків», – йдеться в повідомленні.

Статистика захворюваності коронавірусом у всіх областях України:

  • Вінницька область – 338 випадків;

  • Волинська область – 174 випадку;

  • Дніпропетровська область – 122 випадку;

  • Донецька область – 16 випадків;

  • Житомирська область – 270 випадків;

  • Закарпатська область – 205 випадків;

  • Запорізька область – 137 випадків;

  • Івано-Франківська область – 556 випадків;

  • Кіровоградська область – 247 випадків;

  • р. Київ – 892 випадку;

  • Київська область – 356 випадків;

  • Львівська область – 256 випадків;

  • Луганська область – 25 випадків;

  • Миколаївська область – 41 випадок;

  • Одеська область – 146 випадків;

  • Полтавська область – 101 випадок;

  • Рівненська область – 341 випадок;

  • Сумська область – 84 випадку;

  • Тернопільська область – 435 випадків;

  • Харківська область – 77 випадків;

  • Херсонська область – 70 випадків;

  • Хмельницька область – 49 випадків;

  • Чернівецька область – 988 випадків;

  • Черкаська область – 186 випадків;

  • Чернігівська область – 13 випадків.

Примітно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня у Центр надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19, а всього з початку року – 18532.

Читайте також:   Зеленський і Арахамія в Давосі поспілкувалися з пропагандистами Кремля

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *