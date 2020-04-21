У Києві та області підтвердили понад 1200 випадків коронавіруса

У Києві та області станом на ранок 21 квітня зафіксували 1248 випадків коронавіруса COVID-19. У самій столиці їх кількість зросла до 892, а на території області – до 356.
Про це написала прес-служба Міністерства охорони здоров’я України на своїй сторінці в Facebook. Добу тому в Києві було зафіксовано 850 випадків COVID-19, а в області – ще 333.
«За даними ЦОЗ, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків», – йдеться в повідомленні.
Статистика захворюваності коронавірусом у всіх областях України:
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Вінницька область – 338 випадків;
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Волинська область – 174 випадку;
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Дніпропетровська область – 122 випадку;
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Донецька область – 16 випадків;
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Житомирська область – 270 випадків;
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Закарпатська область – 205 випадків;
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Запорізька область – 137 випадків;
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Івано-Франківська область – 556 випадків;
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Кіровоградська область – 247 випадків;
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р. Київ – 892 випадку;
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Київська область – 356 випадків;
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Львівська область – 256 випадків;
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Луганська область – 25 випадків;
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Миколаївська область – 41 випадок;
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Одеська область – 146 випадків;
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Полтавська область – 101 випадок;
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Рівненська область – 341 випадок;
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Сумська область – 84 випадку;
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Тернопільська область – 435 випадків;
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Харківська область – 77 випадків;
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Херсонська область – 70 випадків;
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Хмельницька область – 49 випадків;
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Чернівецька область – 988 випадків;
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Черкаська область – 186 випадків;
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Чернігівська область – 13 випадків.
Примітно, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 квітня у Центр надійшло 710 повідомлень про підозру на COVID-19, а всього з початку року – 18532.