Росія раптово зняла санкції з українського олігарха

20 квітня Росія виключила з санкційного списку українських олігархів Вадима Новинського та Андрія Кисельова, які володіють металургійними компаніями.

Про це інформує «Інтерфакс».

У постанові уряду Росії зазначено, що українські бізнесмени виключені зі списку фізичних осіб, проти яких діють спеціальні економічні обмеження.

Вадим Новинський — нардеп від «Опозиційного блоку — За життя» і один з власників металургійного холдингу «Метінвест». Андрія Кисельова пов’язують з компанією «УкрМет», яка займається переробкою і продажем металобрухту.

Санкції проти олігархів ввели в грудні 2018 року.

Зазначимо, що стосовно фізичних та юридичних осіб з санкційного списку застосовують блокування цінних паперів, безготівкових коштів і майна в Росії, а також забороняють виводити капітал за межі РФ.